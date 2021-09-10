Киев, 10 сентября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Компании тепловой генерации Украины объективно не смогли выполнить план по накоплению угля на складах ТЭС, говорится в сообщении министерства энергетики страны, которое было обнародовано 10 сентября.

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Ведомство отмечает, что проблемы с углем возникли из-за дефицита средств, возникший из-за летнего ценового кризиса на рынке электроэнергии.

Министерство утверждает, что компании планируют постепенно наращивать импорт угля, чтобы избежать кризиса зимой.

«По базовому сценарию предусматривается увеличение объемов производства на ТЭС на 600 млн кВтч, или на 4%. Сейчас необходимо наращивать объемы поставок угля, в первую очередь — за счет собственной угледобычи», — заявил замминистра энергетики Юрий Власенко.

ИА REGNUM напоминает, что в конце августа на складах ТЭС Украины находилось 720 тыс. тонн угля, что в 2,2 раза меньше, чем предусмотрено графиком накопления топлива. Эксперты предупреждали, что из-за проблем с накоплением угля Украина может оказаться в ситуации, когда без импорта из России и Белоруссии пройти осенне-зимний период будет невозможно в принципе. Украинские компании заявляли о планах импорта угля из Польши, СШа и Казахстана, чтобы решить проблему с запасами «чёрного золота».