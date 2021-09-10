Берлин, 10 сентября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Спортсмены из КНДР смогут принять участие в Паралимпийских играх 2022 года, которые пройдут в Пекине, несмотря на то, что Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Национальный олимпийский комитет (НОК) КНДР до конца 2022 года. Об этом сообщает радио «Свободная Азия» со ссылкой на заявление представителя Международного паралимпийского комитета (МПК) Крейга Спенса.

(stephan) Флаги КНДР

По его словам, решение МОК не имеет отношения к Паралимпийским играм.

Напомним, что КНДР направляла своих спортсменов на Паралимпийские игры в Лондоне в 2012 году, в Рио-де-Жанейро в 2016 году и Пхёнчхане в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Южной Кореи продолжит искать возможности для спортивных обменов с КНДР несмотря на решение Международного олимпийского комитета (МОК).

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