Ярославль, 10 сентября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. В Ярославле сносят футбольный стадион комбината «Красный Перекоп». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Музей комбината «Красный Перекоп» Стадион комбината «Красный Перекоп»

Утром 10 сентября начались работы по сносу трибун стадиона, который располагается в Петропавловском парке Ярославля. Краеведы сообщают, что арена на этом месте существовала с 20−30-х годов прошлого века, тогда она носила название «Красное знамя». В мэрии Ярославля не смогли оперативно объяснить причину проведения работ и судьбу спортивного объекта.

Ответ нашелся в Ярославской областной думе. Оказалось, что стадион сносят для строительства на его месте нового регионального футбольного центра «Шинник». Новый объект будут строить во исполнение соглашения РФС, Ярославской федерации футбола и регионального правительства.

Музей комбината Красный Перекоп Место работ

«Под центр была нужна земля, была выбрана территория пришедшего в негодность стадиона «Красный Перекоп». Сейчас там ломают не подлежащие ремонту трибуны. На месте стадиона появится современный спорткомплекс, где будет ФОК, методический кабинет, тренерские. Срок сдачи объекта — 2023 год», — заявил депутат Ярославской областной думы Андрей Щенников.

Стоимость работ по строительству нового центра и источники финансирования не называются.