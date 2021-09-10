В Ярославле сносят футбольный стадион с вековой историей
Ярославль, 10 сентября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. В Ярославле сносят футбольный стадион комбината «Красный Перекоп». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Утром 10 сентября начались работы по сносу трибун стадиона, который располагается в Петропавловском парке Ярославля. Краеведы сообщают, что арена на этом месте существовала с 20−30-х годов прошлого века, тогда она носила название «Красное знамя». В мэрии Ярославля не смогли оперативно объяснить причину проведения работ и судьбу спортивного объекта.
Ответ нашелся в Ярославской областной думе. Оказалось, что стадион сносят для строительства на его месте нового регионального футбольного центра «Шинник». Новый объект будут строить во исполнение соглашения РФС, Ярославской федерации футбола и регионального правительства.
«Под центр была нужна земля, была выбрана территория пришедшего в негодность стадиона «Красный Перекоп». Сейчас там ломают не подлежащие ремонту трибуны. На месте стадиона появится современный спорткомплекс, где будет ФОК, методический кабинет, тренерские. Срок сдачи объекта — 2023 год», — заявил депутат Ярославской областной думы Андрей Щенников.
Стоимость работ по строительству нового центра и источники финансирования не называются.