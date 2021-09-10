Феодосия, Крым, 10 сентября, 2021, 14:47 — ИА Регнум. В Крыму несколько населенных пунктов остались без воды из-за аварии на сетях в районе Феодосии 10 сентября.

ATDSPHOTO Вода

По информации «Крым24», из-за аварии на Фронтовском водоводе ограничено водоснабжение в посёлке Орджоникидзе, сёл Южное, Подгорное, Насыпное. Жителям организован подвоз воды.

«Судак с водой, населенные пункты с водой. Там есть риск того, что если до завтрашнего вечера не устранят, то можем ввести графики и подвоз воды. Мы рассчитываем на то, что суббота выходной день, школы и детские сады не будут работать, все будет нормально», — цитирует «Крым24» главу Судака Игоря Степикова.