Донецк, , 14:47 — REGNUM Электрическую подстанцию, которая снабжает целый район, обстреляли украинские силовики, в результате чего электроэнергия с нее подается по резервной схеме. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба министерства угля и энергетики Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Около 04:00 (совпадает с мск) под прицельный огонь вооруженных формирований Украины попала подстанция «Доломит» в Горловке. Крупный энергетический объект, который питает целый район города, серьезно поврежден: пробиты радиаторы силового трансформатора, осколками посечена подвесная изоляция трансформатора №1», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого электричество в населённый пункт подается по резервной схеме и отмечается, что для восстановления подстанции нужны гарантии безопасности от украинской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что украинские вооруженные силы якобы способны захватить Донецк и Луганск в случае получения соответствующего приказа.