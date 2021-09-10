Волгоград, 10 сентября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Деятельность детского игрового клуба в Тракторозаводском районе Волгограда, где 11-летняя девочка получила тяжёлые травмы, приостановлена. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили ИА REGNUM 10 сентября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Katrina_S Батут

Школьница была приглашена на день рождения подруги в игровой центр на улице Набережной Волжской Флотилии. Следствие установило, что дети не были проинформированы надлежащим образом о правилах поведения на батутах, не ознакомлены с техникой безопасности, к тому же за детьми отсутствовал надлежащий контроль со стороны персонала. В результате 11-летняя девочка упала и получила тяжелейшую травму — закрытый перелом большеберцовой и малоберцовой костей правой голени со смещением костных отломков и кровоизлиянием в сустав.

«С места ЧП девочка была госпитализирована в медицинское учреждение. Более полугода она проходила лечение и в настоящее время нуждается в реабилитации. Полученные потерпевшей травмы квалифицируются как «тяжкий вред здоровью», — уточнили в пресс-службе.

Игровой клуб осуществлял свою деятельность в отсутствие каких-либо разрешительных документов. Его работа приостановлена.