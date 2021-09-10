Москва, 10 сентября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. В ходе состоявшихся 9 сентября в Москве переговоров Владимир Путин и Александр Лукашенко не обсуждали тему признания руководством Белоруссии территориальной целостности Российской Федерации после воссоединения с Крымом. Об этом 10 сентября в Москве заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Отвечая на вопрос о признании Крыма официальным Минском, Песков сказал: «Президент Путин не поднимает там эти вопросы».

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По словам руководителя кремлёвской пресс-службы, Путин и Лукашенко не обсуждали и вопрос восстановления прямого сообщения между Минском и Крымом.

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