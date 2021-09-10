Вашингтон, , 14:44 — REGNUM Американские граждане, которые не хотят прививаться от коронавируса, ответственны за обострение пандемии нового патогена в США, заявил президент страны Джо Байден 9 сентября, сообщает The Hill.

«У нас есть инструменты для борьбы с COVID-19, и явное меньшинство американцев, поддерживаемое заметным меньшинством выборных должностных лиц, не дает нам добиться этой цели. Из-за этой политики пандемии, как я ее называю, люди заболевают, а невакцинированные умирают», — сказал Байден в подготовленном выступлении в столовой Белого дома.

«Мы не можем позволить этим действиям стоять на пути защиты подавляющего большинства американцев, которые сделали свой вклад и хотят вернуться к нормальной жизни», — сказал он.

Байден выразил разочарование, которое испытывают вакцинированные американцы, заявив, что США добились значительного прогресса в борьбе с вирусом, но что оставшиеся 25% граждан, которые могли бы сделать прививку, — около 80 млн человек, которые еще не прошли вакцинацию от COVID-19, — угрожают этим успехам. Он продолжал напрямую обращаться к непривитым людям, говоря им, что его терпение «истощается».

"Я хочу сказать непривитым американцам следующее: чего еще ждать? Что еще нужно увидеть? Мы сделали прививки бесплатными, безопасными и удобными. Вакцина одобрена FDA. Более 200 миллионов американцев сделали хотя бы один укол. Мы проявили терпение, но наше терпение истощается, и ваш отказ стоил нам всех», — сказал Байден. — Так что, пожалуйста, поступай правильно».