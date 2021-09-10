Самара, 10 сентября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту жестокого обращения с животным возбуждено в Самарской области. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Utprok.ru Контрабанда животных

Сообщается, что летом текущего года стражи порядка Сергиевского района получили информацию о том, что местный житель убил собаку в присутствии трех маленьких детей.

Отмечается, что стражи порядка провели осмотр дома 31-летнего мужчины, проживающего в селе Сергиевск. Они изъяли холодное оружие со следами шерсти и вещества бурого цвета. Кроме этого, они нашли в морозилке пакет. Экспертиза установила, что останки принадлежали собаке.

«Доставленный в отдел полиции мужчина пояснил, что, находясь в нетрезвом состоянии во дворе своего дома, убил бездомную собаку, чтобы употребить ее внутренние органы в пищу, так как слышал, что это помогает при заболевании легких. Его дети в это время гуляли рядом», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что подозреваемый ранее не раз привлекался к уголовной ответственности за причинение легкого вреда здоровью, нарушения правил дорожного движения, а также имущественные преступления.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре мужчину приговорили к лишению свободы за убийство котенка.