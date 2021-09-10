Кострома, 10 сентября, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Зарегистрированный кандидат в депутаты Государственной думы РФ по 107 округу Алексей Михайлов, выдвинутый Российской партией свободы и справедливости, отказался от участия в выборах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Избирательной комиссии Костромской области.

ИК Костромской области

Ранее на основании недостаточного количества собранных подписей избирком отказал в регистрации двум костромским самовыдвиженцам— Владимиру Михайлову и Михаилу Долматову. Политики обжаловали решение и проиграли процесс в Костромском областном суде и первом апелляционном суде общей юрисдикции в Москве.

Бюллетени для голосования на выборах депутатов Государственной думы уже напечатаны. В бюллетене по одномандатному избирательному округу останется 10 кандидатов: Алексей Ситников (Единая Россия), Руслан Фёдоров (ЛДПР), Дмитрий Федин (Новые люди), Александр Лазутин (Яблоко), ВалерийИжицкий(КПРФ), ВячеславГоловников (Справедливая Россия — За правду), Валерий Кирсанов (Гражданская Платформа), Андрей Кузнецов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Владимир Сальников (Родина), Андрей Шишов (Партия Роста). Выборы депутатов Госдумы пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.