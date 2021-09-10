Москва, 10 сентября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Новая ключевая ставка ЦБ РФ немного превысила коридор нейтральных (не ускоряющих и не замедляющих инфляцию) процентных ставок в 5−6,5%. Повышение оказалось умеренным, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

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«Решение Банка России было связано с продолжением инфляции в августе до 6,68%, причём именно в том месяце, когда в прошлые годы на инфляцию потребительских цен сильно влиял фактор сезонной пищевой дефляции.

Аналитики ожидали, что регулятор повысит ключевую ставку на 0,5 п.п., до 7%, однако менее резкое повышение ставки, чем ожидалось, связано, вероятнее всего, с тем, что помесячная инфляция в августе росла медленнее, чем в предыдущие месяцы и повысилась к июлю только на 0,17%, показав самый медленный рост в течение месяца с начала года.

В любом случае, преобладание проинфляционных рисков, как отметил Банк России в сопроводительном пресс-релизе, значит, что эффект переноса издержек производства, в том числе, связанных с удорожанием импортной продукции, материалов и комплектующих, в потребительские цены пока не завершён.

Напомним, что Россия в 2020—2021 гг. потратила на господдержку экономики и населения свыше 4 трлн руб. или почти 4% от ВВП, и это внесло свой вклад в рост инфляции, но не стимулировать экономику, пострадавшую от пандемии и связанного с ней кризиса, было нельзя.

Кроме того, выплаты родителям школьников, пенсионерам и военнослужащим также способствуют росту денежной массы и раскручиванию инфляционных ожиданий, но, с другой стороны, эти выплаты позволят поддержать потребительский спрос, и в целом добавят к годовой инфляции не более 0,2 процентного пункта по итогам года.

В Банке России прекращения роста инфляции потребительских цен, с учётом стимулирующей бюджетной политики государства, ожидают только в начале 2022 года, и не исключают новых повышений ключевой процентной ставки до конца года.

Если бы не своевременные действия Центробанка по повышению ключевой ставки, инфляция в России могла бы уже подняться до уровня кризисного 2015 года, когда она превысила 13%. Повышение ключевой ставки означает также последующий рост банковских процентов по депозитам, что будет выгодно вкладчикам.

Заёмщикам это будет не очень выгодно, однако, льготная программа ипотеки в регионах по-прежнему позволяет поддерживать молодые семьи, нуждающиеся в жилье, и, с другой стороны, рост процентных ставок может демотивировать ненадёжных заёмщиков обращаться в банки или МФО за кредитами и займами, когда без них можно обойтись.

Повышение ключевой ставки ЦБ РФ положительно повлияло на курс рубля, который после выхода пресс-релиза регулятора укрепился к доллару на 0,21% и к евро на 0,23%.

Скорее всего, до конца сентября курс доллара к рублю будет колебаться в рамках 72−76 руб., а курс евро к рублю — в интервале 86−89 руб.», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Совет директоров Банка России 10 сентября в очередной раз повысил ключевую ставку, на 0,25 процентного пункта — с 6,5% до 6,75%.

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