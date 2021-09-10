Мурманская область, 27 мая, 2005, 18:53 — ИА Регнум. C 16 по 23 мая Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Мурманской области провело на территории Кольского Заполярья комплексную оперативно-профилактическую операцию "Синтез".

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Мурманской области, за неделю проведения операции областным Управлением ФСКН РФ было возбуждено 13 уголовных дел, из них 10 - по незаконному обороту синтетических наркотиков. Из незаконного оборота изъяты амфетамин, триметилфентанил, героин, а также наркотик растительного происхождения - марихуана. Основная цель операции: выявление, предупреждение и пресечение фактов незаконного изготовления, хранения, перевозки и сбыта наркотических средств синтетического происхождения. К этой группе относятся наиболее "тяжелые" наркотики, в том числе и те, от употребления которых возможен летальный исход, триметилфентанил, амфетамин, экстази и др.

В операции "Синтез" совместно с наркополицией принимали участие сотрудники подразделений УВД по Мурманской области, Мурманского ЛОВДТ, областного УФСБ, Погрануправления ФСБ РФ, Мурманской таможни и некоторых ОВД ЗАТО.