Астрахань, 10 сентября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. В Астраханской области 10 сентября подтверждено 279 новых случаев заражения коронавирусом — на восемь меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

Всего в регионе было зарегистрировано 55 тыс. 445 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 868 человек.

За весь период 1533 человека скончались. Девять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,99.