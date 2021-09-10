Афины , 10 сентября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис пожелал удачи приведенному к присяге министру по климатическому кризису и гражданской защите Христосу Стильянидису и заместителю министра Эвангелосу Турнасу, передает AMNA 10 сентября.

Флаг Греции

Премьер-министр страны сказал, что нет необходимости объяснять, почему правительство Греции создало специальное министерство по климату, так как климатический кризис стал реальностью, «которая будет с нами еще долгое время».

Мицотакис также сказал, что в борьбе с последствиями климатического кризиса первое слово будет за созданным министерством.

Говоря о министре Стильянидисе, Мицотакис сказал, что их связывает давняя личная дружба и глубокое взаимное уважение. Он добавил, что теперь у правительства есть новая программа в размере 1,7 миллиарда евро, «которую мы будем инвестировать в защиту жизни, имущества и окружающей среды».

Стильянидис поблагодарил премьер-министра страны за доверие и добавил, что «в нашем случае нам не нужно много слов, нам нужны действия. Мы будем мало говорить и постараемся многое сделать».