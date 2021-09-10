Москва, 10 сентября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в России следует отменить для небогатой части населения. Об этом 10 сентября заявил экономист Владислав Иноземцев на IV Столыпин-форуме в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«По-моему не может быть ничего более важного, чем отмена подоходного налога на доходы ниже 50−60 тыс. рублей», — сказал эксперт.

По его мнению, такие меры позволят резко высвободить дополнительные средства на обеспечения конечного спроса. Это в свою очередь даст толчок росту российской экономики.

«Можно предлагать другие варианты развития, но я с большим скепсисом отношусь к возможности выделения у нас прорывных отраслей», — сказал Иноземцев.