Москва, 10 сентября, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Московские власти предлагают свести на площадке городских центров занятости «Моя работа» нанимателей и будущих сотрудников, об этом заявила 10 сентября на IV форуме социальных инноваций регионов вице-мэр Анастасия Ракова.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Газета с вакансиями

«Мы открыли кадровые центры для работодателей прямо у нас на площадке центра занятости населения. Это первая практика запуска такого формата трудоустройства, в котором примут участие представители крупных организаций. С одной стороны, технология ассессмент-центра поможет оптимизировать временные и стоимостные издержки на поиск мотивированных кандидатов с составленными резюме. С другой стороны, это очень удобно для соискателей. Они смогут сразу на площадке центра занятости познакомиться с работодателем, узнать всю подробную информацию о компании и вакансии, пройти собеседование и получить предложение о работе. Таким образом мы сможем расширить возможности по трудоустройству москвичей», — подчеркнула Ракова.

Эксперимент по внедрению новых технологий трудоустройства провели совместно с Московским метрополитеном. С начала августа 2021 года ежедневно HR-специалист мосметро отсматривал более 25 мотивированных кандидатов, подходящих под профили вакансий.

За период реализации пилотного проекта собеседование в метрополитен прошло около 400 человек, при этом 80% из них проявили высокую степень мотивации к трудоустройству и получили направление на интересующие их позиции. В итоге эксперимент был признан состоявшимся, к участию в проекте пригласили прочих работодателей Москвы.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин выразил уверенность в скорейшей нормализации рынка труда.

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