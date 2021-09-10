Джакарта, 10 сентября, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила о поставках вакцины против коронавируса, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Мы по-прежнему наблюдаем дисбаланс в распределении вакцины в мире», — заявила глава МИД Индонезии.

Всемирная организация здравоохранения нацелена на то, чтобы к концу этого месяца 10% населения в каждой стране получили вакцину против коронавируса. К концу года должно быть вакцинировано до 40% населения каждой страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии за сутки выявили 5376 новых случаев заражения коронавирусом.