Власти Черногории надеются на большие запасы нефти на шельфе
Подгорица, 10 сентября, 2021, 14:36 — ИА Регнум. «Разведочное бурение на морском дне возле Улциня обещает, что будет найдено крупное нефтяное месторождение, а на нашей территории есть еще несколько потенциальных месторождений», — сказал государственный секретарь по вопросам энергетики и горнодобывающей промышленности Министерства капитальных инвестиций Черногории Марко Перунович, сообщает агентство Mina.
По его словам, текущая глубина скважины составляет 4,7 тысячи метров, передает Pobjeda.
«Есть несколько других интересных концессионных участков с точки зрения разведки нефти и газа», — сказал Перунович.
По его словам, после подтверждения запасов в существующем пласте, следующим этапом является разработка пласта, что подразумевает дополнительные скважины и разработку модели добычи.
«В случае позитивного сценария первая добыча ожидается через три года. Строительство нефтеперерабатывающих заводов в Черногории не планируется, что способствует сохранению окружающей среды, и планируется продавать добытую нефть как сырую», — сказал Перунович.
«Я придерживаюсь мнения, что при правильном инвестировании средств в хорошие энергетические проекты экономика Черногории может испытать настоящий бум за относительно короткий период времени», — заключил чиновник.