Подгорица, 10 сентября, 2021, 14:36 — ИА Регнум. «Разведочное бурение на морском дне возле Улциня обещает, что будет найдено крупное нефтяное месторождение, а на нашей территории есть еще несколько потенциальных месторождений», — сказал государственный секретарь по вопросам энергетики и горнодобывающей промышленности Министерства капитальных инвестиций Черногории Марко Перунович, сообщает агентство Mina.

Gazprom.ru Буровая на шельфе

По его словам, текущая глубина скважины составляет 4,7 тысячи метров, передает Pobjeda.

«Есть несколько других интересных концессионных участков с точки зрения разведки нефти и газа», — сказал Перунович.

По его словам, после подтверждения запасов в существующем пласте, следующим этапом является разработка пласта, что подразумевает дополнительные скважины и разработку модели добычи.

«В случае позитивного сценария первая добыча ожидается через три года. Строительство нефтеперерабатывающих заводов в Черногории не планируется, что способствует сохранению окружающей среды, и планируется продавать добытую нефть как сырую», — сказал Перунович.

«Я придерживаюсь мнения, что при правильном инвестировании средств в хорошие энергетические проекты экономика Черногории может испытать настоящий бум за относительно короткий период времени», — заключил чиновник.