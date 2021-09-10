Тамбов, 10 сентября, 2021, 14:36 — ИА Регнум. В Тамбовской области 10 сентября подтверждено 90 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Коронавирус

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Всего в области был зарегистрирован 41 тыс. 461 носитель вируса.

После выздоровления были выписаны 39 тыс. 560 пациентов, в том числе 93 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 822 человека. Четыре новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.