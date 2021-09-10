Владимир, 10 сентября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Во Владимирской области 10 сентября подтверждено 156 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 50 тыс. 870 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 46 тыс. 627 пациентов, в том числе 184 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 1782 человека. За последние сутки подтверждено десять новых летальных случаев.