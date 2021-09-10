Магас, 10 сентября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. В Ингушетии в настоящее время получают помощь в ковидных госпиталях 315 пациентов. В отделениях реанимации в тяжелом состоянии находится 31 человек, 27 из них подключены к аппаратам ИВЛ, сообщили 10 сентября в пресс-службе главы и правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в республике на сегодняшний день насчитывается 1279 «активных» больных. Амбулаторно проходят лечение 977 жителей региона.

Общее число носителей коронавируса за все время пандемии составило 20 282 человека, в том числе 61 из них получил положительные тесты за прошедшие сутки. Выздоровели за эти же сутки 73 пациента. Общее число сумевших победить болезнь достигло 18 650 человек.

Число случаев летального исхода в Ингушетии составляет к 10 сентября 291 человек. Смертельная статистика от COVID-19 за последний день увеличилась на одного умершего.