Афины , 10 сентября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Крупные инфраструктурные проекты в Греции постепенно восстанавливаются. Об этом заявил министр инфраструктуры и транспорта страны Костас Караманлис в интервью AMNA 10 сентября.

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Министр рассказал о всеобъемлющем плане проекта на общую сумму 13 миллиардов евро.

«Мы заставили сектор инфраструктуры и общественных работ после десятилетия кризиса и девальвации снова поверить в себя», — подчеркнул он, особенно отметив ведущую роль строительной отрасли в новых амбициозных планах.

Правительство Греции должно ускорить свою работу и реформы и уже движется в этом направлении, с намерением выполнить всё, что было обещано и запланировано, пообещал министр.