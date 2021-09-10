Липецк, 10 сентября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. В Липецкой области 10 сентября подтверждено 194 новых случая заражения коронавирусом — на два меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

Всего на территории региона было выявлено 48 тыс. 839 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 42 тыс. 758 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 268 — за последние сутки.

За весь период скончались 1494 человека. Семь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.