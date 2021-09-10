Минск, 10 сентября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Председатель правительства России Михаил Мишустин и его коллега из Белоруссии Роман Головченко договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства. Об этом 10 сентября говорится в совместном заявлении премьер-министров двух стран.

(сс) Mimzy Разговор по телефону

«Стороны договорились о разработке новых и актуализации действующих межправительственных, межведомственных и иных соглашений в области связи и информатизации, об унификации законодательств в области почтовой связи, о построении инфраструктуры сетей связи, а также об отмене роуминга на территории Союзного государства», — говорится в документе.

Также в нем указывается, что, помимо этого, предусматривается гармонизация использования электронных документов и электронной подписи, и предоставление государственных услуг в электронной форме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о признании Белоруссией Крыма как части России не поднимался на переговорах президента РФ Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко.