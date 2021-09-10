* талибами — запрещённая в России организация

Брюссель, , 14:30 — REGNUM Европейский союз обсудил с представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обеспечение безопасности ограниченного дипломатического присутствия в Кабуле, сообщает 10 сентября Bloomberg.

Закат Евросоюза Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным агентства, послы ЕС были проинформированы, что по итогам переговоров в Катаре талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выразили готовность дать разрешения на посадку для прибывающих из ЕС рейсов.

В Евросоюзе дали понять, что продолжат отправлять ограниченное число представителей в Кабул, в основном для решения вопросов эвакуации.

Как сообщало ИА REGNUM, после вывода из Афганистана войск США и завершения международной миссии под эгидой НАТО, власть в стране захватили талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Страны ЕС и НАТО эвакуировали из Афганистана своих граждан. За последние две недели Польша из Афганистана эвакуировала больше тысячи человек, в том числе, сотрудников бюро Международного валютного фонда в Кабуле.