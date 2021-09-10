Астрахань, , 14:41 — REGNUM Вступление в силу Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, подписанной в 2018 году, позволит полностью раскрыть потенциал сотрудничества в этом регионе. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 10 сентября во время онлайн-выступления на пленарной сессии VI Каспийского медиафорума.

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Она отметила, что документ пока не вступил в силу, но уже крайне важно, чтобы участники следовали его положениям и принципам. В первую очередь это суверенные права прибрежных государств в отношении Каспийского моря и его ресурсов, а также решение пятью государствами тех вопросов, которые касаются Каспия.

«Вступление конвенции в силу позволит в полной мере задействовать весь потенциал каспийского сотрудничества», — сказала Захарова.

По её словам, прикаспийские страны сегодня взаимодействуют в формате, который удачнее всего позволяет справляться с разногласиями и поддерживать баланс интересов в непростых геополитических условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года в Актау президенты России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркмении подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моряю. Все страны, кроме Ирана, уже ратифицировали её.

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