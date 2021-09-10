Курск, 10 сентября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. В Курской области 10 сентября зарегистрировано 173 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на два меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе было выявлено 53 тыс. 945 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 49 тыс. 40 пациентов, в том числе 211 — за последние сутки.

Скончались 1322 человека. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.