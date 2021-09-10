Москва, 10 сентября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. В России следует обеспечить повышение уровня зарплат и пенсий. Об этом 10 сентября сообщил экономист Владислав Иноземцев на IV Столыпин-форуме в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Я не понимаю, почему мы не хотим проводить индексацию пенсий работающих пенсионеров, нам нужно давно отменить заморозку накопительных пенсий. Нам нужно повышать минимальную зарплату и бюджет должен обеспечивать эти выплаты через увеличение государственного долга», — сказал Иноземцев.

По мнению экономиста, для реализации этой задачи в России достаточно будет повышать уровень госдолга на 2−2,5% в год.

«Но без раздачи этих денег в инвестиционные проекты и крупным кампаниям, где они умрут», — добавил эксперт.