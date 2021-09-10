Москва, 10 сентября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Центробанк России 10 сентября повысил свою ключевую ставку с 6,5% до 6,75% годовых. При этом консенсус-прогноз состоял в её увеличении до 7% годовых. Поэтому можно констатировать, что решение — компромиссное, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

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«Главная цель ЦБ при увеличении ставки — противодействие инфляции, которая в августе составила 6,68%.

Удорожание кредитов ЦБ делает менее доступными деньги, относительно уменьшается их объём в экономике, что сокращает возможность повышать цены. Однако данная мера в наших условиях не вполне соответствует цели обуздания инфляции.

Дело в том, что во многом она «импортируемая» из-за рубежа. Она связана, прежде всего, с повышением внешних цен ресурсов, продовольствия, комплектующиех и пр.

Это происходит в основном из-за финансового стимулирования основными мировыми центробанками, а также из-за нарушения цепочек поставок ранее вследствие пандемии. Поэтому не только растут цены на импортные товары и комплектующие.

Но многим производителям выгоднее продавать товары на внешние рынки и ограничениями поставок на внутренний. Будь то бензин, зерно, металлы, мясо. И если основные причины инфляции — внешние, то внутренним увеличением ставки их не преодолеть.

Но, с другой стороны, удорожание кредитов снижает и рентабельность предприятий, инвестиционный и потребительский спрос как стимул производства.

Поэтому увеличение ставки препятствует экономическому росту. Вероятно, из-за этих противоречивых соображений, ЦБ принял решение лишь об относительно небольшом увеличении ставки.

Для рубля рост ставки — позитив, так как становятся выше по доходности рублёвые финансовые инструменты для инвесторов. Но поскольку она увеличилась меньше, чем предполагалось, первая реакция рубля — ослабление из-за разочарования игроков.

Доллар к рублю несколько поднимается на Мосбирже, приближаясь к 73 руб./доллар. Повышение стоимости денег увеличит и доходность вкладов, но непринципиально из-за незначительного увеличения ставки.

Но, с другой стороны, адекватно её повысится и стоимость кредитов для населения — ипотечных, автомобильных, потребительских, карточных», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, то есть до 6,75% годовых.

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