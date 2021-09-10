Уфа, 10 сентября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Заявку Башкирии на предоставление дополнительной финансовой поддержки для реализации программы переселения граждан из аварийного жилья одобрило правление Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба этого ведомства.

Павел Редин ИА Красная Весна Ветхое жилье

Сообщается, что Башкирия получит из средств Фонда ЖКХ 951,48 млн рублей на реализацию мероприятий этапа 2022−2023 годов программы. При этом республика добавит 211,02 млн рублей. Эти средства планируют направить на переселение 1 530 человек из 602 аварийных жилых помещений общей площадью 22,2 тысяч кв. метров в 16 муниципалитетах.

«Между Башкирией и Фондом ЖКХ было заключено дополнительное соглашение, в соответствии с которым регион взял на себя обязательство досрочно, до конца 2023 года, завершить программу переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что правление Фонда одобрило также заявки Северной Осетии — Алания и Удмуртии на предоставление такой финансовой поддержки, в том числе сверхлимитной.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что для реализации до 2022 года программы переселения граждан из непригодного для проживания жилья, которое было признано таковым до 1 января 2017 года, Башкирии из средств Фонда было одобрено более 561 млн рублей.