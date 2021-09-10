Москва, , 14:25 — REGNUM К 2023 году российские атлеты вновь станут полностью равноправными участниками международных турниров. Об этом 10 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.«При обсуждении предстоящих крупных спортивных соревнований, событий неизбежно возникает вопросы участия в них российских атлетов. Здесь, конечно же, очевидна — не хочется сейчас вдаваться в детали, — политическая окраска решений, которые международный спортивный арбитражный суд принял в отношении наших команд и России в целом», — заявил Путин.

«Но эти решения нужно выполнять. К январю 2023, когда завершится срок действия ограничений, российские атлеты должны быть полностью равноправными участниками любых мировых турниров», — указал он.