Нюрбург, Германия, 10 сентября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Tesla Model S в самой мощной версии Plaid побила рекорд скорости на трассе Нюрбургринг среди серийных электрокаров. Об этом глава Tesla Илон Маск сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

(сс) crash71100 Tesla Model S

Электрокар преодолел трассу длиной 20,6 км всего за 7 минут 30 секунд и 909 миллисекунд. При этом более длинный круг длиной 20,832 км модель проехала за 7 минут 35 секунд и 579 миллисекунд. В зачет пошло первое время.

Таким образом, Tesla Model S Plaid обновила рекорд Porsche Taycan Turbo, который проехал в 2019 году такое же расстояние на 12 секунды медленнее.

Стоит отметить, что Tesla предоставила для прохождения трассы серийную версию Model S Plaid, которая не получала дополнительных доработок в отличие от модели Porsche. Последняя специально была подготовлена для Нюрбургринга с помощью привлеченных специалистов.

Ранее новый кроссовер Porsche Cayenne Variant 2022 модельного года побил рекорд Северной петли трассы Нюрбургринг, преодолев круг за за 7 минут 38 секунд и 93 миллисекунды.

Читайте также: Спорткар Mercedes-AMG побил рекорд скорости на трассе Нюрбургринг