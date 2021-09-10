Сеул, , 14:23 — REGNUM Заместитель министра обороны Южной Кореи Пак Чэ Мин провёл 10 сентября встречу с заместителем министра национальной обороны Польши Марцином Оцепа, принимающим участие в «Сеульском оборонном диалоге». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, представители двух стран обсудили пути развития двустороннего сотрудничества и расширение оборонных обменов.

В ходе встречи представитель Польши призвал расширить и углубить сотрудничество в сфере обороны, включая киберпространство, а также выразил поддержку усилиям Сеула в денуклеаризации и установлении мира на Корейском полуострове.