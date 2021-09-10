Сеул, 10 сентября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны Южной Кореи Пак Чэ Мин провёл 10 сентября встречу с заместителем министра национальной обороны Польши Марцином Оцепа, принимающим участие в «Сеульском оборонном диалоге». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, представители двух стран обсудили пути развития двустороннего сотрудничества и расширение оборонных обменов.

В ходе встречи представитель Польши призвал расширить и углубить сотрудничество в сфере обороны, включая киберпространство, а также выразил поддержку усилиям Сеула в денуклеаризации и установлении мира на Корейском полуострове.