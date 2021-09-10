Пермь, 10 сентября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки выявили 448 заражений коронавирусом, что на восемь меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 10 сентября оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С конца марта 2020 года на территории Прикамья зарегистрировано 92 378 случаев заражения, из них 51,6% приходится на Пермь. Показатель заболеваемости составил 3554 на 100 тыс. населения.

Оправились от болезни 81 660 пермяков. На сегодняшний день в COVID-отделениях находятся 2949 пациентов. Коечный фонд свободен на 29,7%.

Жертвами коронавирусной инфекции стали 4326 человек. За последние сутки зафиксирован 21 летальный исход.