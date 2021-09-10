Военные назвали фейком информацию о вспышке дизентерии под Воронежем
Воронеж, 10 сентября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Фейком назвали информацию о вспышке дизентерии на военных учениях в Воронежской области в пресс-службе Западного военного округа 10 сентября.
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Роспотребнадзор
«Санэпидобстановка на полигоне Погоново в норме, заболевших нет», — прокомментировали в ЗВО.
Ранее в СМИ поступило письмо якобы от территориального управления Роспотребнадзора с сообщением о вспышке дизентерии на учениях в Воронежской области — сообщалось о 350 заболевших.