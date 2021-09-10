Приштина, , 14:50 — REGNUM Неудивительно, что Приштина весьма неохотно согласилась на открытие архивов террористической «Армии освобождения Косово», так как «там хранятся данные о пропавших без вести, а также о преступлениях АОК против сербов, албанцев и представителей других национальностей». Об этом заявил белградский адвокат Горан Петрониевич 10 сентября.

Форма и знак Освободительной армии Косово (сс) Adam Jones

Петрониевича не удивляет то, что в Приштине заявляют о том, что архивы АОК не существуют.

«Они скорее всего часть архивов уничтожили, часть попала в руки международных сил, а часть изъяли сербская армия и полиция. Я уверен, что этот материал доставлен Специальному суду по преступлениям АОК в Гааге. (…) Важно подчеркнуть, что АОК хотела показать, что она настоящая армия, а не террористическое бандформирование. У них были и бывшие офицеры Югославской народной армии, такие, как Агим Чеку. В ЮНА существовал определенный протокол, а так как в АОК было несколько кланов, которые под подушкой хранили компромат друг на друга, я лично считаю, что в этих архивах хранятся весьма интересные данные», — рассказал Петрониевич порталу «Косово онлайн».

Петрониевич отметил, что АОК и их «террористические действия — убийства, истязания людей, похищения, вплоть до торговли органами» частично поддерживали некоторые представители НАТО. «Каждый раз, когда на поверхность выходят данные о преступлениях АОК, появляются те люди из НАТО, которые с ними сотрудничали, чтобы это замять», — сказал адвокат, добавив, что он лично не оптимист, хотя ему очень хотелось бы, чтобы архивы АОК открылись.

Напомним, что делегация Приштины 7 и 8 сентября во время переговоров в Брюсселе согласилась открыть архивы АОК, чтобы прояснить судьбу лиц, пропавших без вести во время конфликта в Косово и Метохии в конце 1990-х. Бывший премьер сепаратистского Косово и командир АОК Агим Чеку заявил, что таких архивов не существует.