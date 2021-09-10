Москва, 10 сентября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Сегодня, 10 сентября, цены на нефть на утренних торгах демонстрировали позитивную динамику, прибавляя 1,78% и практически полностью отыгрывая вчерашнее снижение нефтяных котировок на 2,14%, к минимальному с начала сентября уровню в $71,11 за баррель Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик компании Esperio Лев Кравец.

Schmucki Нефть

«Ухудшение конъюнктуры нефтяного рынка 9 сентября было вызвано как внутриотраслевой статистикой, запасы нефти в США по данным минэнерго страны снизились меньше чем ожидалось, — 1,529 млн баррелей за прошлую неделю, вместо прогноза — 4,6120 млн баррелей.

Кроме того, 9 сентября Государственное бюро продовольствия и стратегических резервов Китая, для снижения цен и поддержки китайский предприятий решил впервые продать нефть из резервов.

Вместе с набирающим обороты замедлением темпов роста мировой экономики, такая комбинация факторов могла привести к значительно более серьезному падению цен на нефть и даже вернуть их к минимумам 20 августа 2021 года в $65,10 за баррель Brent.

Так что неожиданные телефонные переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в ночь с 9 на 10 сентября, снизили градус напряженности в отношениях крупнейших экономик мира и спасли нефтяные котировки от обвала.

Техническая картина не противоречит возможности дополнительного небольшого роста нефтяных котировок к $73,70 за баррель Brent, однако для этого, им сначала необходимо закрепиться выше уровня сопротивления $72,90 за баррель.

Если сделать этого не удастся, то вместо роста, нефтяные котировки будут вынуждены перейти к снижению к более низким значениям в районе $72,00 за баррель Brent», — считает эксперт.

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