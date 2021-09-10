Москва, 10 сентября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Развитие отдельных отраслей не способно привести к устойчивому развитию экономики России. Об этом 10 сентября сообщил экономист Владислав Иноземцев на IV Столыпин-форуме в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Национальный доход (фрагмент). Советский плакат

«Ни одна частная экономическая отраслевая тема не выведет такую страну, как Россия на траекторию устойчивого развития. Поэтому важнейшим моментом является не определение отдельных точек роста и впрыскивание денег в них, а возобновление роста доходов», — сказал Иноземцев.

Повышать уровень доходов в России экономист предложил через умеренное наращивание государственного долга. Средства эти нужно направлять непосредственно жителям, чтобы они рублем голосовали за то, какие сектора экономики являются самыми востребованными.