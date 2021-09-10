Ни одна отрасль не обеспечит устойчивого роста экономики в РФ – мнение
Москва, 10 сентября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Развитие отдельных отраслей не способно привести к устойчивому развитию экономики России. Об этом 10 сентября сообщил экономист Владислав Иноземцев на IV Столыпин-форуме в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Ни одна частная экономическая отраслевая тема не выведет такую страну, как Россия на траекторию устойчивого развития. Поэтому важнейшим моментом является не определение отдельных точек роста и впрыскивание денег в них, а возобновление роста доходов», — сказал Иноземцев.
Повышать уровень доходов в России экономист предложил через умеренное наращивание государственного долга. Средства эти нужно направлять непосредственно жителям, чтобы они рублем голосовали за то, какие сектора экономики являются самыми востребованными.