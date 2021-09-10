Абакан, 10 сентября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. В Хакасии умер известный республиканский политик Фёдор Герасимов. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, он ушёл из жизни в ночь с 9 на 10 сентября после продолжительной болезни.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

Глава Хакасии Валентин Коновалов выразил соболезнования в связи со смертью Фёдора Герасимова.

«Он внёс большой вклад в защиту прав трудящихся республики. Всегда занимал активную жизненную позицию. Сил и мужества родным и близким, скорбим вместе с вами», — подчеркнул Коновалов.

Напомним, Фёдор Герасимов был депутатом Верховного совета Хакасии IV и V созывов. С 1997-го по 2012 год возглавлял Федерацию профсоюзов республики.

Читайте также: Глава Хакасии о Зиничеве: «Он был настоящим профессионалом своего дела»