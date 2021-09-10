Москва, 10 сентября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Рубль ускорил подъем на торгах 9 сентября, воспользовавшись отступлением доллара на международной арене. Котировки отступили под отметку и расположились в районе 72,70 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

401(K) 2012 Доллары

«Сегодня, 10 сентября, пара доллар/рубль начала торги с медвежьего гэпа, отметив недельные минимумы на уровне 72,55 руб. В результате на недельных графиках наша валюта вышла в плюс.

Доллар упал на торгах 9 сентября и продолжает отступать от недельных максимумов, а интерес к риску вернулся под конец торговой недели. Это сформировало условия для развития отката «россиянина» от локальных минимумов.

Возвращение нефти к росту добавило смелости рублю. Нефть марки Brent уже отыграла вчерашние потери и снова метит на уровень $73 за баррель.

Реакция рубля на итоги заседания Центробанка РФ, который повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, то есть до 6,75% годовых, вряд ли будет ощутимой.

Скорее всего, пара удержится над уровнем 72,50 руб. и в конечном итоге вернется выше отметки 73 руб. Если же поддержка не выстоит, котировки могут протестировать зону 72,40 руб., за которой поджидают минимумы конца июня», — считает эксперт.

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