Москва, 10 сентября 2021, 14:13 — REGNUM Россия заинтересована в том, чтобы вывести сотрудничество с Белоруссией на новый уровень и дать дополнительный импульс интеграционным процессам в Союзном государстве. Об этом 10 сентября на заседании Совета министров Союзного государства заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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Мишустин указал на необходимость сформировать «единое пространство на принципах открытости, прозрачности и взаимного доверия, на правилах, которые учитывают интересы и потребности жителей и предпринимателей».
Он подчеркнул, что на решение этих задач нацелены союзные программы, которые были одобрены 9 сентября по итогам встречи в Москве президента РФ Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. Именно этот вопрос и стоит в повестке дня сегодняшнего заседания, добавил Мишустин.
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Как сообщало ИА REGNUM, программы Союзного государства готовились совместными усилиями рабочих групп, созданных правительствами России и Белоруссии согласно президентским распоряжениям. В итоге, к декабрю 2019 года был подготовлен пакет документов из 31 «дорожной карты», призванный углубить экономическую интеграцию двух стран в формате Союзного государства.
В 2020 году «дорожные карты» были представлены как «союзные программы» в количестве 28 штук. По итогам состоявшихся 9 сентября 2021 года в Москве переговоров Владимир Путин и Александр Лукашенко одобрили эти программы.