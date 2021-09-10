Москва, 10 сентября, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Россия заинтересована в том, чтобы вывести сотрудничество с Белоруссией на новый уровень и дать дополнительный импульс интеграционным процессам в Союзном государстве. Об этом 10 сентября на заседании Совета министров Союзного государства заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Минобороны России Россия и Белоруссия

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«Наша общая цель — повышение уровня жизни каждого гражданина обеих стран. Добиться этого можно только за счёт обеспечения роста наших экономик», — подчеркнул премьер-министр.

Мишустин указал на необходимость сформировать «единое пространство на принципах открытости, прозрачности и взаимного доверия, на правилах, которые учитывают интересы и потребности жителей и предпринимателей».

«Разумеется, при полном сохранении суверенитета наших государств», — добавил глава российского правительства.

Он подчеркнул, что на решение этих задач нацелены союзные программы, которые были одобрены 9 сентября по итогам встречи в Москве президента РФ Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. Именно этот вопрос и стоит в повестке дня сегодняшнего заседания, добавил Мишустин.

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«Нам предстоит одобрить основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на текущий и два ближайших года, а также 28 отраслевых союзных программ», — сказал премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, программы Союзного государства готовились совместными усилиями рабочих групп, созданных правительствами России и Белоруссии согласно президентским распоряжениям. В итоге, к декабрю 2019 года был подготовлен пакет документов из 31 «дорожной карты», призванный углубить экономическую интеграцию двух стран в формате Союзного государства.

В 2020 году «дорожные карты» были представлены как «союзные программы» в количестве 28 штук. По итогам состоявшихся 9 сентября 2021 года в Москве переговоров Владимир Путин и Александр Лукашенко одобрили эти программы.