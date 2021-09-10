Тюмень, 10 сентября, 2021, 14:13 — ИА Регнум. В Тюменской области будут дезинфицировать квартиры после госпитализации больного COVID-19 или по выздоровлению больного при лечении на дому. Региональный департамент здравоохранения разместил госзакупку на сайте на общую сумму 840 тысяч рублей.

Vladikavkaz-osetia.ru Дезинфекция

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Подрядчик должен будет проводить помимо домашних очагов коронавируса дезинфекцию ещё и в транспорте, который используется для перевозки пациентов с коронавирусом.

Победитель тендера должен будет провести согласно контракту 600 дезинфекций.