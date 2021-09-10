Санкт-Петербург, 10 сентября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Госпитализация пациентов с диагнозом COVID-19 в Петербурге за последние сутки составила 288 человек, сообщили 10 сентября в городском оперштабе. Это на 17 человек больше, чем в предыдущий день.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи

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По состоянию на сегодняшний день, в ковид-стационарах Петербурга находятся 3697 человек (+42 за сутки), из них в реанимации — 362 человека, на аппаратах ИВЛ — 129 человек. За сутки из больниц выписали 250 человек, свободны 28,33% коронавирусных коек. Амбулаторно лечатся от ковида в Петербурге 17 958 (+92) человек.

Коэффициент распространения инфекции в городе составил 0,99, при нормативе Роспотребнадзора не более 1. Эти цифры показывают, сколько человек в среднем успевает заразить один заболевший до момента своей госпитализации.

Напомним, за сутки в Петербурге выявили 1504 новых носителя коронавируса, скончались 32 человека, вылечились 1143 человека.