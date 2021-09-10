Воронеж, 10 сентября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Проспект Революции Воронежа в День города 12 сентября будет перекрыт, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города. Также движение и парковка транспорта будут ограничены ещё на ряде участков в центральной части города.

Марина Каширская ИА REGNUM Воронеж

В частности, с 7:30 11 сентября до 23:00 12 сентября будет запрещена парковка и закрыт въезд на территорию дамбы Чернавского моста. Также с 23:00 11 сентября до 3:00 13 сентября будет запрещена парковка автотранспорта на улице Плехановской (от улицы Пушкинской до улицы Дзержинского), площади Ленина, улице Кардашова, проспекту Революции (от улицы Карла Маркса до улицы Феоктистова).

Движение автотранспорта будет закрыто с 00:00 12 сентября до 3:00 13 сентября будет закрыто движение автотранспорта по улице Плехановской (от улицы Пушкинской до улицы Дзержинского), площади Ленина, улицам Пятницкого (у дома № 54), Платонова (от улицы Кирова до улицы Станкевича), Чайковского (от улицы Фридриха Энгельса до проспекта Революции), Пушкинской (от улицы Плехановской до проспекта Революции), 20-летия ВЛКСМ (у дома № 59), проспекту Революции (от дома №18 до дома №58).

Также с 20:00 до 22:00 12 сентября будет закрыто движение по Чернавскому мосту (от улицы Степана Разина до Ленинского проспекта), улице Феоктистова (от улицы Фридриха Энгельса до проспекта Революции), проспекту Революции (от улицы Кольцовской до улицы Феоктистова), транспортной развязке Чернавского моста, улицам Цюрупы (между домами по улице Цюрупы, 36 и улицы Степана Разина, 36), Арсенальной (проезд от улицы Сакко и Ванцетти к улице Степана Разина), Малой Манежной (перекресток с улицей Степана Разина), переулку Фабричному, улице Большой Манежной (перекресток с улицей Степана Разина). На этот период власти запретили парковку на улице Степана Разина (от проспекта Революции до Чернавского моста), а также Чернавском мосту.

Движение автотранспорта будет перенаправлена, схема движения опубликована на сейте мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев согласовал празднование Дня города в Воронеже 12 сентября, но с ограничениями. В частности, мероприятия будут сосредоточены в районе площади Ленина. На Адмиралтейской площади и проспекте Революции праздничные мероприятия не запланированы.