Грозный, 10 сентября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Чечня в последние годы становится центром притяжения туристов. При этом республику спешат посетить не только любители высокогорного отдыха и красот природы Кавказа Есть определенные категории туристов, которые едут с другими целями. Это так называемый ностальгический туризм и паломнический туризм, сообщила начальник отдела развития туризма и внешних связей министерства по туризму Дагмара Исакова.

Чечня. Грозный

«У нас действует исторический вид туризма, религиозный, то есть паломнический. Далеко за пределами нашей страны и региона слышали о мечети «Гордость мусульман» в Шали, а также мечети в городе Аргун «Сердце Матери» и, конечно же, «Сердце Чечни» в Грозном», — приводит слова чиновницы ИА «Грозный-информ».

По словам Исаковой, в Грозный часто приезжают те, кто раньше жил в этом городе. «Ностальгический» вид туризма интересен им, так как они хотят увидеть дорогие их сердцу места прошлой жизни.