Уфа, 10 сентября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате ДТП с грузовиком на трассе в Башкирии. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

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Сообщается, что сегодня ночью в Мечетлинском районе на 132 км автотрассы Кропачево — Месягутово — Ачит автомобиль «Мерседес-Бенц», за рулем которого находился 27-летний мужчина столкнулся с грузовым автомобилем MAN.

Отмечается, что в результате ДТП 27-летний пассажир легкового автомобиля получил не совместимые с жизнью травмы. Водитель этого автомобиля был доставлен в центральную районную больницу Дуванского района.

Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что при опрокидывании автомобиля в Башкирии пострадал ребенок.