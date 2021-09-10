Оренбург, 10 сентября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Оренбурга вынес приговор в отношении трех человек, которые разработали схему разбойного нападения под видом сотрудников правоохранительных органов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе судебной инстанции.

Пистолет

Согласно материалам дела, молодые люди совершили два разбоя и два вымогательства. Один из парней изготовил фальшивое удостоверение.

Злоумышленники разместили в интернете объявления о продаже якобы наркотических средств через тайники. Вместо наркотиков они использовали муляжи. Во время встречи с покупателями члены группы представлялись сотрудниками Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков и свершали нападения. У клиентов вымогали деньги за решение вопроса об избежании уголовной ответственности. Для запугивания использовался охолощенный пистолет и удостоверение сотрудника правоохранительных органов.

Подсудимые свою вину признали. Стоит отметить, что одному из молодых людей на момент совершения преступлений не было 18 лет.

Суд приговорил одного участника группы к двум с половиной годам в исправительной колонии строгого режима; второго — к полутора годам в исправительной колонии общего режима. Третьему фигуранту, который на момент совершения преступления был несовершеннолетним, назначены исправительные работы в течение года.