Москва, 10 сентября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Снижение показателей роста экономики России связано с падением уровня доходов населения. Об этом 10 сентября сообщил экономист Владислав Иноземцев на IV Столыпин-форуме в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Рост дохода

«Остановка роста обусловлена не отдельными процессами, хотя они тоже были важны, а тем, что дальнейшая возможность роста доходов исчерпала себя», — сказал эксперт.

По его мнению, это было связано и с фискальной политикой, и с политикой демотивации экономического роста и другими моментами.

«Я не вижу пока возможности запустить рост экономики за счет роста доходов. А только этот момент является основополагающим для нашей экономики», — отметил Иноземцев.